Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Происшествие случилось в жилом доме на Союзном проспекте в четверг, 2 июня.

По данным прокуратуры, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.

"Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту контролируются Перовской межрайонной прокуратурой", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на юго-востоке Москвы. Оставшись на непродолжительное время без присмотра матери, ребенок выпал из окна 12-го этажа. Девочка 2019 года рождения скончалась на месте.

