Мать с ребенком выпали из окна третьего этажа на шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Двухлетний ребенок погиб в результате падения из окна третьего этажа жилого дома на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Под окнами жилого дома на шоссе Энтузиастов обнаружено тело двухлетнего ребенка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Предварительно, мать, пытавшаяся удержать малолетнего, выпала вместе с ним с высоты третьего этажа", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Расследование уголовного дела по факту гибели ребенка находится на контроле Перовской межрайонной прокуратуры.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в доме на Союзном проспекте. По данным прокуратуры, это произошло, потому что мальчик облокотился на москитную сетку. Ребенка госпитализировали.