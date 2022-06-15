Детский омбудсмен прокомментировала падение ребенка из окна в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

На окна необходимо ставить запирающие устройства и не открывать их, если в квартире есть маленькие дети. Об этом заявила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

Она назвала произошедшее на шоссе Энтузиастов, где из окна выпал маленький ребенок, очень трагичной историей.

"Мать пыталась удержать ребенка, она увидела, что он падает, но получилось так, что она тоже выпала", – приводит слова Ярославской РИА Новости.

Двухлетний ребенок, который выпал из окна третьего этажа жилого дома на востоке Москвы, погиб. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Расследование уголовного дела по факту гибели ребенка находится на контроле Перовской межрайонной прокуратуры.