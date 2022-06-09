Шасси задымилось у пассажирского самолета при посадке в Сочи. Boeing 737 прилетел из Казани. В салоне было почти 200 пассажиров, никто не пострадал.

Известно, что лайнер принадлежит компании Nordwind. Происшествие прокомментировал вице-президент профсоюза летного состава России Олег Приходько. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

