Крупное ДТП произошло на Симферопольском шоссе. Там столкнулись сразу несколько машин.

По предварительным данным, четыре человека погибли.

По словам очевидцев, "Газель" столкнулись с Mitsubishi Outlander, после чего пассажиры вышли разбираться с аварией, в этот момент их сбил таксист. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

