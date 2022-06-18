Джонсон заявил о появлении усталости в мире от темы Украины

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От темы Украины в мире начинает появляться усталость, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины", – сообщил он в эфире телеканала Sky News.

При этом Великобритания продолжит активно поддерживать Киев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом на Украину.

К публикации в Twitter глава британского кабмина приложил совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

