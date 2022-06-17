Британский премьер Борис Джонсон прибыл с визитом на Украину

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом на Украину. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

"Хорошо снова оказаться в Киеве", – написал он.

К публикации глава британского кабмина приложил совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Sky News, вечером 17 июня Джонсон собирался выступить в Донкастере на востоке Англии, однако в последний момент планы изменились.

Накануне с визитом на Украину прибыли представители Франции, Германии и Италии. Сообщалось, что они планировали обсудить с киевским руководством помощь Украине, в том числе военную, и ее возможное вступление в Европейский союз.

