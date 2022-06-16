Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся в центре Москвы

Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся на улице Серафимовича в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Серафимовича в районе дома 5/16 автомобиль съехал с дороги на пешеходную зону и перевернулся. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. По данным департамента, затруднений движения в районе аварии не наблюдается.

Ранее сообщалось, что на Пятницком шоссе в Московской области столкнулись пять автомобилей. Авария произошла около 07:00 16 июня на 25-м километре Пятницкого шоссе.

В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

