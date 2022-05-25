В дачном поселке под Оренбургом скорая застряла на пути к пациенту

Под Оренбургом всем селом пытались вытащить застрявшую в луже скорую. Машина тонула в грязи больше часа. На помощь прибыл полицейский патруль, но отбуксировать "Газель" одним лишь тросом не удалось. Правоохранителям помогли местные жители. На вызов к больному приехал другой экипаж скорой помощи.

В Дагестане произошел обвал горных пород. Огромные камни и грунт рухнули на дорогу между населенными пунктами. Однако Минтранс республики передает, что транспортному сообщению они не мешают. Доехать до соседних деревень можно в объезд. Также на этой неделе в республике прогнозируют высокий риск схода оползней и селевых потоков. Отмечается, что в опасной зоне находятся почти 30 районов и более 160 населенных пунктов.

В Махачкале легковушка с водителем внезапно провалилась под землю. Вслед за ней в яму рухнул дом. Несмотря на то, что машину придавило строением, водитель остался жив и даже отказался от медицинской помощи.

В Салехарде, во избежание подобных случаев, новую жилую многоэтажку подпирают краном. Местная прокуратура уже начала проверку сомнительной конструкции. На кадрах видно, как обшивка дома колышется от сильного ветра. Кажется, она вот-вот оторвется. Местные жители наблюдают подобную картину уже второй раз. В прошлом году со здания уже слетала обшивка. Застройщик уверяет, что это лишь предупредительные меры. Как только погода наладится, он приступит к работам по укреплению дома.

В Казани начали разбирать кремлевскую стену. Комитет по охране культурного наследия уверяет, что все под контролем – это аварийные работы. Нужно лишь починить трещины и кирпичную кладку. Власти считают, что повреждения могли появиться из-за вымывания грунта.