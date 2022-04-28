Врач объяснил, как оказать первую помощь при обмороке

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Кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин рассказал, как оказать первую помощь человеку, который потерял сознание. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, предвестником обморока являются головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах, бледность, спутанность сознания, резкая слабость, тошнота, поверхностное дыхание, слабый редкий пульс, нехватка воздуха.



Никулин посоветовал при признаках обморока уложить больного на спину, приподняв ноги выше уровня головы, или согнуть ноги в коленях и привести стопы к бедрам. Голову больного, по словам врача, нужно повернуть на бок, чтобы не запал язык.

Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха, освободить потерявшего сознание человека от сдавливающей одежды, похлопать по щекам, сбрызнуть лицо холодной водой.

Никулин отметил, что при наличии нашатырного спирта следует дать человеку вдохнуть пары, держа смоченную в нем ватку на расстоянии пары сантиметров от носа. Также для этой цели можно использовать уксус.

"Если пострадавший не приходит в сознание больше пяти минут или отмечается асимметрия лица, необычный характер дыхания – срочно вызвать скорую помощь", – подчеркнул специалист.

Ранее главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина", доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев рассказал, при каких показателях давления нужно вызывать скорую. Он отметил, что существует расхожее мнение, что нормальным давлением является 120/80, но на самом деле есть большой размах. Врач пояснил, что нижняя граница нормального давления – 90/60, а верхняя граница – 140/90.

Так, при давлении ниже 90/60 нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей, рассказал специалист.

