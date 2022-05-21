Снег выпал в Башкирии

В Башкирии выпал снег. Такие зимние пейзажи в мае можно наблюдать на видео. Засыпает Абзелиловский и Белорецкий районы республики. По прогнозам синоптиков, в регионе возможны ночные заморозки до -3 градусов.

Снегопады прошли и на Южном Урале. В горных районах даже образовались небольшие сугробы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.