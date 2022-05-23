Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Извержение произошло в юго-восточном кратере. Пепел и клубы дыма поднялись в небо на восемь километров. В национальном институте геофизики и вулканологии Италии в данный момент пристально следят за ситуацией.

Этна считается одним из самых активных вулканов в мире. Предыдущее извержение фиксировали в феврале 2022 года. По мощности он занимает 10 место. Этна почти в 2,5 раза выше, чем известный Везувий.

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