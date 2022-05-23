ЕК удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда

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Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу RTL.
"Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей", – сказал Рейндерс.
Отмечается, что в решении суда указывается, что, поскольку Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, она приговаривается к выплате этого штрафа.
Ранее польская PGNiG подала новый иск к "Газпрому". Компания потребовала от российской организации выплаты процентов по 1,5 миллиарда долларов переплаты за поставки газа в 2014–2020 годах.
Также сообщалось, что Еврокомиссия считает, что решение "Газпрома" об отключении Польши и Болгарии от российского газа за их отказ оплачивать его в рублях является нарушением контрактов. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, это решение РФ осудили все министры. Симсон добавила, что следующей может стать любая страна Евросоюза.
До этого вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, заявил, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро. Он отметил, что несколько крупных европейских газовых компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.
Также авторы статьи издание Les Echos утверждают, что Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. По их словам, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.
По мнению авторов материала, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы". Уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.
Германия и Италия могут открыть счета в рублях для покупки российского газа
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