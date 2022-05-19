Польша подала новый иск к "Газпрому"

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Польская PGNiG подала новый иск к "Газпрому". Об этом сообщается в опубликованном в четверг квартальном отчете компании.
Компания потребовала от российской организации выплаты процентов по 1,5 миллиарда долларов переплаты за поставки газа в 2014–2020 годах.
"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитража в связи с иском о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже", – указано в отчете.
Ранее компания "Газпром" заявила о полной приостановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Уточнялось, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.
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