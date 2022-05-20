Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ финской компании Gasum оплачивать российский газ рублями, отметив, что Россия никому не будет поставлять топливо бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Кремле не располагают подробной информацией о всех компаниях, с которыми у "Газпрома" имеются действующие контракты.

"Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет", – подчеркнул Песков.

17 мая финская компания Gasum объявила, что не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях или с помощью предложенного "Газпром экспортом" механизма оплаты. Финская сторона приняла решение подать контракт на поставку природного газа в арбитраж. При этом у компании есть и другие разногласия.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.