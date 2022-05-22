Оспу обезьян подтвердили в Австрии

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Австрии зафиксирован первый случай инфицирования человека оспой обезьян, сообщается на сайте Австрийского агентства печати.

Уточняется, что мужчина в возрасте 35 лет с симптомами заболевания изолирован в одной из венских больниц.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

