Пандемия COVID-19 еще не окончена – глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

Мариуполя выводят танки и начинают уборку улиц на территориях, прилегающих к "Азовстали", пишет ТАСС.

Запад стремится закабалить Украину, связать ее финансово, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

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