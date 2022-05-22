Китай усилил меры из-за риска новой масштабной волны COVID-19

В Китае ужесточили меры из-за риска новой масштабной волны коронавируса. В Шанхае объявлен карантин, также закрыты многие районы Пекина.

Уточняется, что в стране действует политика так называемой нулевой терпимости к вирусу.

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