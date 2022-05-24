Психолог назвала эффективные способы перестать заедать тревогу и стресс

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Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, как можно эффективно избавиться от переедания в попытках заглушить стресс и тревогу. Об этом сообщает "Мослента".

По словам специалиста, еда становится способом успокоения уже в детстве.

"Когда в младенчестве нам было плохо, мама прикладывала нас к груди, давала соску или сушку. В такие моменты нам становилось легче. Спустя годы мы снова можем начать обращаться к еде для борьбы со стрессом", – объяснила Хадарцева.

Зачастую люди заедают стресс в попытке компенсировать нехватку опоры и участия, поэтому вместо еды можно пообщаться с родителями и попросить у них помощи и поддержки, заявила психолог.

Кроме того, в момент тревоги можно уйти из дома и не гулять возле пунктов питания. Прогулка на свежем воздухе может помочь не думать о еде. Кроме того, можно переключить внимание на другие свои потребности – обратиться к косметологу или сходить в спортзал.

По мнению врача-психотерапевта Сергея Обложко, успокаивать себя едой допустимо, но следует выбирать здоровую пищу. В качестве примера он привел пектиновый компот.