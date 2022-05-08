Британца, задержанного на Байконуре, отпустили после оплаты штрафа

Фото: yotube.com/bald and bankrupt

Британский видеоблогер Бенджамин Рич, которого 7 мая задержали на космодроме Байконур, был отпущен полицией после оплаты штрафа. Об этом сам Рич рассказал в соцсетях.

"Проснулся и увидел кучу сообщений от людей, которые спрашивают, все ли у меня в порядке. Похоже, что из-за какого-то сообщения в Twitter все подумали, что я попал в ГУЛАГ", – отметил британец.

Он рассказал, что отправился посмотреть на ракетоплан "Буран", не имея специального разрешения на это, за что и был задержан. Иностранца несколько часов допрашивали российские полицейские, после чего отпустили, выписав штраф на сумму около 5 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции были так добры, что показали мне закрытый город Байконур, где есть потрясающая мозаика, изображающая космонавта", – добавил Рич.

Он также опубликовал свою фотографию на фоне скульптурной композиции "Невесомость", установленной на въезде в город.

Блогер призвал средства массовой информации не преувеличивать масштабы произошедшего. Он пояснил, что нарушение особого режима пребывания считается административным правонарушением и карается штрафом, а не лишением свободы.

"Полицейские вели себя дружелюбно и подвезли нас потом до железнодорожной станции. Это был отличный день, и мне в любом случае удалось посмотреть на "Бураны". Они потрясающие", – заключил гражданин Соединенного Королевства.

Бенджамин Рич – автор популярного YouTube-канала Bald and bankrupt ("Лысый и обанкротившийся"). Британец снимает ролики о своих путешествиях в разных странах. Особое внимание он уделяет постсоветскому пространству, утверждая, что старается без прикрас показывать жизнь людей в местах, не считающихся туристическими. В своих видео Рич часто говорит по-русски.

О задержании гражданина Соединенного Королевства накануне сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Вместе с Ричем на "Байконур" проникла гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Отмечалось, что полиция проводит следственные действия и устанавливает отношения между гражданами.