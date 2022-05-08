Рогозин усомнился в способности США "замазать" разведпомощь Украине

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США вряд ли удастся скрыть передачу Украине разведывательной информации. Так Рогозин прокомментировал заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу данных об обмене США разведданных с Киевом.

"Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.