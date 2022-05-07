Граждан Великобритании и Белоруссии задержали в районе комплекса "Буран" на Байконуре

телеграм-канал "Mash’"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о задержании гражданина Белоруссии и гражданки Великобритании на космодроме Байконур.

"18:10 мск с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины", – написал он в своем телеграм-канале

В настоящее время задержанные находятся в УВД города Байконур, ведутся следственные действия, а также устанавливаются отношения между гражданами.

Ранее сообщалось, что Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса страны.