В России упростят ввоз лекарств, закупаемых фондом "Круг добра"

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Владимир Путин поручил правительству России упростить процедуру ввоза закупаемых фондом поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" медицинских изделий, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопросы упрощения процедуры ввоза в РФ лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра" для нужд его деятельности", – следует из документа.

Отмечается, что доклад о выполнении поручения необходимо представить до 15 августа.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в России не наблюдается проблем с доступностью лекарственных средств для лечения детей.

По словам Мурашко, власти РФ реализуют комплекс мер, который позволяет стране оставаться в числе мировых лидеров по оказанию медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Кроме того, фонд "Круг добра" в 2022 году оказал помощь в закупке лекарственных препаратов для более чем 3 тысяч детей.

