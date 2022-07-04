Жители столицы скупают остатки путевок на юг. Туроператоры говорят, в наличии почти не осталось даже самых дорогих вариантов.

Какие направления популярнее всего, есть ли шанс еще добраться до моря этим летом и во сколько это обойдется? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.