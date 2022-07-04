Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказала об особенностях отдыха в Сочи

Москва 24 запустила рубрику "Семь кругов Адлера". В ней телеканал рассказывает об особенностях отдыха на российском юге.

В Сочи в этом году зафиксировано очень много отдыхающих. Туроператоры сообщили, что места в хороших отелях раскупили почти до конца лета. Однако многие выбирают отдых в апартаментах и в не туристических местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.