Названы цены на отдых в Турции

Авиабилеты в Турцию, несмотря на падение курса доллара, дорожают. Взлетели и цены на туры. Горящих туров при этом уже не найти, однако приобрести билеты пока еще можно самостоятельно.

Во что обойдется отдых у турецких берегов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

