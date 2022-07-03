Россиян призвали быть бдительными и строго соблюдать рекомендации по купанию в Египте

Генконсульство РФ в Хургаде призвало россиян быть бдительными после гибели двух женщин от укусов акулы. Сегодня стало известно о второй жертве нападения. Первый инцидент произошел в минувшую пятницу.

Министр окружающей среды Египта поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря, чтобы установить причины поведения хищника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

