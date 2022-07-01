Число заявлений россиян на визу в Финляндию в июне значительно возросло – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Посольство Финляндии в Москве зафиксировало в июне значительный рост числа поданных россиянами заявлений на шенгенскую визу, заявил культурный советник дипведомства Юсси Палмен. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Больше всего россиян подали документы в консульство в Санкт-Петербурге – более 8 тысяч в мае и июне", – сказал он.
Палмен отметил, что к 28 июня было зарегистрировано свыше 57,2 тысячи заявлений, что существенно превышает общее количество заявлений, поданных в 2021 году. В связи с этим финские власти ожидают восстановления туристического потока.
По информации издания, порядка 69% всех визовых заявок подали в Санкт-Петербурге. На Петрозаводск пришлось 15%, на Москву – 14%, на Мурманск – 2%.
Как сообщалось, Финляндия открыла границу с Россией для туристических целей с 30 июня, а также с 1 июля сняла ограничения на прием визовых заявлений. Пограничный контроль возвращается к работе в допандемийных условиях. Прибывающим необходимо по прибытии предоставить паспорт и визу (при необходимости).
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