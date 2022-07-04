Эксперт рассказал, как защититься при нападении акулы

1 июля в Египте произошли первые за последние годы нападения акул на человека: погибли две женщины. Власти закрыли ряд пляжей в районе происшествия. Разбираемся, продолжать ли планировать отдых на египетских курортах и как вообще вести себя при встрече с морским хищником.



Смертельный укус

В начале июля две женщины погибли во время купания в Красном море: акулы атаковали их к югу от курортного города Хургада. Об этом сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды Египта. Глава ведомства Ясмин Фуад выразил соболезнования семьям погибших. Власти сформировали комиссию для изучения всех обстоятельств, а также закрыли ряд пляжей курорта Сахль-Хашиш.





Генконсульство России в Хургаде По решению губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, пляжи по линии от Сахль-Хашиш до Макади-Бэй (15–40 километров к югу от Хургады) временно закрыты. Запрещены купание, дайвинг, снорклинг, рыбалка и иные водные развлечения.

В официальном заявлении министерства не приводятся подробности нападения и национальность погибших. Однако СМИ сообщали о гибели 68-летней гражданки Австрии: акула откусила ей руку и ногу. Пострадавшая скончалась от полученных травм по дороге в больницу. Отмечалось, что женщина не была туристкой, а постоянно проживала в Египте последние несколько лет с мужем-египтянином.

Второй погибшей оказалась румынская туристка, уточнили позднее в МИД Румынии. Тело женщины нашли спустя несколько часов после нападения на гражданку Австрии. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что оба инцидента произошли в пределах 600 метров друг от друга.

3 июля акулу заметили уже возле одного из пляжей в черте самой Хургады, рассказали в местном Генконсульстве России. В этой связи россиян призвали соблюдать бдительность.





Генконсульство России в Хургаде Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

До этих событий нападение акулы регистрировали два года назад в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Тогда хищник атаковал троих человек, никто не погиб. Одним из самых громких инцидентов стало нападение на курорте в Шарм-эш-Шейхе в конце 2010 года: с разницей в несколько дней погибла женщина из Германии и тяжело пострадали гражданин Украины и трое граждан РФ.

Паники нет

Как уточнили Москве 24 в Генконсульстве России в Хургаде, никаких рекомендаций туристам об отмене туров на курорты Египта нет.

"Решение о сохранении или отмене тура путешественники принимают самостоятельно, координируя свои действия с операторами", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова добавила, что после информации о нападениях акул россияне не спешат отменять поездки в Египет. "Панических настроений на туристическом рынке в связи с этими нападениями не наблюдается. К нам в Альянс сообщений от путешественников об отмене туров не поступало", – сказала она Москве 24, отметив, что люди едут в Египет не только за пляжным отдыхом: экскурсии также пользуются большим успехом, учитывая богатую историю этой страны.

По ее словам, в случае отмены тура из-за страха акул туристу не вернут деньги за авиабилеты и проживание в отеле.

Техника безопасности

Если все же турист столкнется с крупной акулой, не лишним будет знать, что делать. Как рассказал Москве 24 старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, нужно постараться сохранить самообладание и без криков и резких движений медленно ретироваться как можно дальше, на берег или на судно.





Филипп Сапожников старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Акула реагирует на "запах страха": она понимает, что перед ней жертва. Поэтому нужно сохранять самообладание и ни в коем случае не погружаться в состояние паники. Не делать резких движений, не выскакивать на поверхность с криком: "Акула!", размахивая при этом конечностями. Если вы в ластах, прижмитесь ко дну и медленно плывите прочь. На акулу нужно смотреть как на обычного обитателя океана, с которым не нужно связываться.

По словам эксперта, акула, которая охотится поодиночке, не будет нападать на человека, превышающего ее в размерах. В Красном море особую опасность могут представлять крупные виды, такие как тигровая и бычья, подчеркнул специалист. При этом акулы-молоты охотятся стаями и для них размер жертвы безразличен.

"Например, если вы видите небольшую рифовую, которая "ползает" по песочку рядом с рифами, то ничего страшного для вас не будет, если вы сами не начнете ее загонять в угол и пытаться потрогать. Если акула больше вас, серая, мрачная, с беловатым брюхом, у нее туповатый профиль со скошенным рылом, то это, вероятно, серая акула и опасность теоретически есть", – уточнил Сапожников.

Он добавил, что хищника можно отогнать при помощи высокочастотного свиста специального свистка, который, как правило, крепится на жилете-компенсаторе дайвера и просто на спасательном жилете.

Если крупная акула оказалась в непосредственной близости перед вами и кружит в преддверии атаки, то спасительным может оказаться точный удар хищнику прямо в кончик рыла, отметил эксперт. "В кончике морды у акулы находятся капсулы Лоренцини – это ее "навигационная система", которая наводит ее на цель с близкого расстояния", – пояснил эксперт.





Филипп Сапожников старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Если акула к вам подошла, начинает рядом с вами плавать и примеряться, то нужен точный удар в самый кончик морды со всей силы. Это выведет ее "систему наведения" минуты на две-три, и вы получите шанс уплыть.

Он добавил, что этот совет может сработать вблизи суши. "Если до берега метров 10–15, вы еще успеете удрать. Но если вы ныряете на рифе в полукилометре от берега, акула там имеет явное преимущество для маневра и будет способна легко вас догнать", – подчеркнул Сапожников.

Ученый также напомнил, что не рекомендуется заходить в воду на закате и рассвете, потому что в это время особенно высок риск нарваться на морских ежей, мигрирующих по дну на смене дня и ночи. В случае раны вкус крови может привлечь акул, пояснил специалист.