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Происшествия

04 июля, 18:55

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Эксперт рассказал, как защититься при нападении акулы

Подводный бой: как вести себя при встрече с акулой
происшествияза рубежомтуризм

1 июля в Египте произошли первые за последние годы нападения акул на человека: погибли две женщины. Власти закрыли ряд пляжей в районе происшествия. Разбираемся, продолжать ли планировать отдых на египетских курортах и как вообще вести себя при встрече с морским хищником.

Фото: depositphotos/fransz

Смертельный укус

В начале июля две женщины погибли во время купания в Красном море: акулы атаковали их к югу от курортного города Хургада. Об этом сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды Египта. Глава ведомства Ясмин Фуад выразил соболезнования семьям погибших. Власти сформировали комиссию для изучения всех обстоятельств, а также закрыли ряд пляжей курорта Сахль-Хашиш.

По решению губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, пляжи по линии от Сахль-Хашиш до Макади-Бэй (15–40 километров к югу от Хургады) временно закрыты. Запрещены купание, дайвинг, снорклинг, рыбалка и иные водные развлечения.
Генконсульство России в Хургаде

В официальном заявлении министерства не приводятся подробности нападения и национальность погибших. Однако СМИ сообщали о гибели 68-летней гражданки Австрии: акула откусила ей руку и ногу. Пострадавшая скончалась от полученных травм по дороге в больницу. Отмечалось, что женщина не была туристкой, а постоянно проживала в Египте последние несколько лет с мужем-египтянином.

Второй погибшей оказалась румынская туристка, уточнили позднее в МИД Румынии. Тело женщины нашли спустя несколько часов после нападения на гражданку Австрии. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что оба инцидента произошли в пределах 600 метров друг от друга.

3 июля акулу заметили уже возле одного из пляжей в черте самой Хургады, рассказали в местном Генконсульстве России. В этой связи россиян призвали соблюдать бдительность.

Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.
Генконсульство России в Хургаде

До этих событий нападение акулы регистрировали два года назад в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Тогда хищник атаковал троих человек, никто не погиб. Одним из самых громких инцидентов стало нападение на курорте в Шарм-эш-Шейхе в конце 2010 года: с разницей в несколько дней погибла женщина из Германии и тяжело пострадали гражданин Украины и трое граждан РФ.

Паники нет

Фото: depositphotos/izanbar

Как уточнили Москве 24 в Генконсульстве России в Хургаде, никаких рекомендаций туристам об отмене туров на курорты Египта нет.

"Решение о сохранении или отмене тура путешественники принимают самостоятельно, координируя свои действия с операторами", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова добавила, что после информации о нападениях акул россияне не спешат отменять поездки в Египет. "Панических настроений на туристическом рынке в связи с этими нападениями не наблюдается. К нам в Альянс сообщений от путешественников об отмене туров не поступало", – сказала она Москве 24, отметив, что люди едут в Египет не только за пляжным отдыхом: экскурсии также пользуются большим успехом, учитывая богатую историю этой страны.

По ее словам, в случае отмены тура из-за страха акул туристу не вернут деньги за авиабилеты и проживание в отеле.

Техника безопасности

Фото: depositphotos/wjarek

Если все же турист столкнется с крупной акулой, не лишним будет знать, что делать. Как рассказал Москве 24 старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, нужно постараться сохранить самообладание и без криков и резких движений медленно ретироваться как можно дальше, на берег или на судно.

Акула реагирует на "запах страха": она понимает, что перед ней жертва. Поэтому нужно сохранять самообладание и ни в коем случае не погружаться в состояние паники. Не делать резких движений, не выскакивать на поверхность с криком: "Акула!", размахивая при этом конечностями. Если вы в ластах, прижмитесь ко дну и медленно плывите прочь. На акулу нужно смотреть как на обычного обитателя океана, с которым не нужно связываться.
Филипп Сапожников
старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук

По словам эксперта, акула, которая охотится поодиночке, не будет нападать на человека, превышающего ее в размерах. В Красном море особую опасность могут представлять крупные виды, такие как тигровая и бычья, подчеркнул специалист. При этом акулы-молоты охотятся стаями и для них размер жертвы безразличен.

"Например, если вы видите небольшую рифовую, которая "ползает" по песочку рядом с рифами, то ничего страшного для вас не будет, если вы сами не начнете ее загонять в угол и пытаться потрогать. Если акула больше вас, серая, мрачная, с беловатым брюхом, у нее туповатый профиль со скошенным рылом, то это, вероятно, серая акула и опасность теоретически есть", – уточнил Сапожников.

Он добавил, что хищника можно отогнать при помощи высокочастотного свиста специального свистка, который, как правило, крепится на жилете-компенсаторе дайвера и просто на спасательном жилете.

Если крупная акула оказалась в непосредственной близости перед вами и кружит в преддверии атаки, то спасительным может оказаться точный удар хищнику прямо в кончик рыла, отметил эксперт. "В кончике морды у акулы находятся капсулы Лоренцини – это ее "навигационная система", которая наводит ее на цель с близкого расстояния", – пояснил эксперт.

Если акула к вам подошла, начинает рядом с вами плавать и примеряться, то нужен точный удар в самый кончик морды со всей силы. Это выведет ее "систему наведения" минуты на две-три, и вы получите шанс уплыть.
Филипп Сапожников
старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук

Он добавил, что этот совет может сработать вблизи суши. "Если до берега метров 10–15, вы еще успеете удрать. Но если вы ныряете на рифе в полукилометре от берега, акула там имеет явное преимущество для маневра и будет способна легко вас догнать", – подчеркнул Сапожников.

Ученый также напомнил, что не рекомендуется заходить в воду на закате и рассвете, потому что в это время особенно высок риск нарваться на морских ежей, мигрирующих по дну на смене дня и ночи. В случае раны вкус крови может привлечь акул, пояснил специалист.

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Носатов Иван

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