В ГД внесли законопроект, направленный на защиту семьи от избыточного вмешательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства.

"В преддверии Дня семьи, любви и верности внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, который позволит защитить российские семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Законопроект содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в семь иных федеральных законов", – сообщила она ТАСС.

Документом также вводится презумпция добросовестности родителей, право ребенка на родную семью и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, в случае если он остался без попечения родителей.

Кроме того, законопроектом предусматривается комплекс мер защиты детей вместо существующего механизма их принудительного изъятия.

Ранее Елена Мизулина сообщила, что сенаторы подготовили концепцию единого законопроекта о поправках в Семейный кодекс. Новый проект закона определяет порядок изъятия ребенка из семьи по решению суда как крайнюю меру.

Сенатор отметила, что законопроект обозначает и действия, которые ответственные родители смогут предпринять, если ребенок вдруг окажется без них. В частности, у них будет возможность обратиться в органы попечительства для назначения опекуна.

