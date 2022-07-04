В ГД внесли законопроект, направленный на защиту семьи от избыточного вмешательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства.
"В преддверии Дня семьи, любви и верности внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, который позволит защитить российские семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Законопроект содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в семь иных федеральных законов", – сообщила она ТАСС.
Документом также вводится презумпция добросовестности родителей, право ребенка на родную семью и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, в случае если он остался без попечения родителей.
Кроме того, законопроектом предусматривается комплекс мер защиты детей вместо существующего механизма их принудительного изъятия.
Ранее Елена Мизулина сообщила, что сенаторы подготовили концепцию единого законопроекта о поправках в Семейный кодекс. Новый проект закона определяет порядок изъятия ребенка из семьи по решению суда как крайнюю меру.
Сенатор отметила, что законопроект обозначает и действия, которые ответственные родители смогут предпринять, если ребенок вдруг окажется без них. В частности, у них будет возможность обратиться в органы попечительства для назначения опекуна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: