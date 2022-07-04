Непривитым россиянам разъяснили порядок действий при возвращении в РФ

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Роспотребнадзор объяснил порядок действий для непривитых от коронавируса россиян при возвращении в РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации Роспотребнадзора, непривитым туристам по-прежнему необходимо заполнять специальную анкету на госуслугах, а также сдавать тест на коронавирус. Самоизоляция до получения результата не потребуется.

1 июля стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. В ведомстве такой шаг объяснили снижением числа заболевших, однако уточнили, что ограничения могут ситуативно вводиться снова.

4 июля сообщалось, что с 15-го числа текущего месяца Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Отменяется и требование о ПЦР-тестах для граждан Белоруссии, которые прибыли в РФ авиатранспортом.

В России за сутки госпитализировали 568 человек с коронавирусом. В совокупности выявлено 2 866 новых случаев COVID-19.