В России за сутки госпитализировали 568 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки госпитализировали 568 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 11,4% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлено 2 866 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество новых заболевших приходится на Москву – 328, Санкт-Петербург – 253, Московскую область – 193.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 43 человека. После прохождения лечения выздоровели 2 276 пациентов.

С начала пандемии в России суммарно выявили 18 442 625 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 869 964 человека.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост штамма "Омикрон" летом маловероятен.

