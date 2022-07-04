Эксперт заявил, что COVID-19 мог выйти из американской биолаборатории

COVID-19 мог выйти из американской биолаборатории, а не из природы. Такое заявление сделал председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс.

Вирусные базы данных, биологические образцы, вирусные последовательности, по мнению Сакса, указывают на лабораторную природу короновируса.

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