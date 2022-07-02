"Это наш город": Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к Москве

Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице. Этому событию посвящен фестиваль "10 лет. Новая Москва", который проходит в центре города на Манежной площади и в переходе на площади Революции.

До 10 июля гостей ждут мастер-классы, ворк-шопы и концерты.