Бочкарев: градостроительные проекты ТиНАО вызывают повышенный интерес у инвесторов

15:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Троицкий и Новомосковский округа являются наиболее динамично развивающимися и инвестиционно привлекательными территориями Москвы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. В целом сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты Новой Москвы, нежели в старые округа", – отметил он.
Бочкарев подчеркнул, за десять лет в развитие ТиНАО было вложено 600 миллионов рублей из городского бюджета и 2,4 триллиона рублей – частных инвестиций.
"По предварительным прогнозам, к 2035 году объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 триллионов рублей. При этом только 20% составят средства бюджета города, а еще 80% – средства инвесторов", – пояснил заммэра.
Глава Строительного комплекса напомнил, что с 2012 года в ТиНАО возвели свыше 20 миллионов квадратных метров жилья, более 330 километров дорог, 8 станций метро и более 100 социальных объектов.
Как ранее рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, власти Москвы планируют построить еще 20 миллионов квадратных метров жилья на территории Троицкого и Новомосковского административных округов к 2032 году.
Он отметил, что развитие территорий ТиНАО осуществляется комплексно: параллельно с жилыми домами идет строительство поликлиник, школ, детских садов, объектов досуга и дорог. Он отметил, что за последние 10 лет транспортная ситуация в ТиНАО заметно улучшилась.
Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице.
Территории между Киевским и Варшавским шоссе вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. По словам мэра, расширение города стало одним из самых сложных решений, которые ему пришлось принимать, однако сегодня Москву уже невозможно представить без данных участков.
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