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Столичные коммунальщики перешли на режим повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства.

"Сегодня в городе 30–32. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11:00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и в 15:00", – отмечается в сообщении.

Из-за высокой температуры воздуха в городе круглые сутки проводят полив всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дороги.

Ранее москвичам пообещали до 30 градусов в воскресенье, 3 июля. Кроме того, в этот день в столичном регионе с 10:00 до 18:00 будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Также жителей столицы предупредили о высоком ультрафиолетовом индексе днем. В связи с высокими температурами горожанам посоветовали защищать открытые участки тела с помощью солнцезащитного средства и выбирать легкую одежду из натуральных тканей.

