В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в Минздраве.

При этом в плане заражений по-прежнему наблюдается положительная динамика. Так, по данным Роспотребнадзора, в течение последних четырех месяцев в России отмечается снижение заболеваемости COVID-19. В данный момент недельный показатель находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.