Все антиковидные ограничения в России отменят с 2 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии всех антиковидных ограничений с субботы, 2 июля. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", – указано в тексте.

1 июля стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост штамма "Омикрон" летом маловероятен.