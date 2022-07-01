Онищенко заявил, что рано праздновать победу над COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил, что еще рано праздновать победу над коронавирусом. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По мнению эксперта, сейчас не стоит отменять все ограничения, введенные в период серьезного обострения инфекции.
"Юго-Восточная Азия сейчас "горит", Южная Корея, островной Китай, Тайвань особенно – там очень серьезная вспышка", – рассказал он.
Онищенко сделал акцент на том, что необходимо продолжать проводить мониторинг за циркуляцией вируса COVID-19.
Однако он отметил, что есть меры, от которых можно было отказаться еще полгода назад, например запрет на работу общепита ночью.
В пятницу, 1 июля, стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему представляет собой серьезную проблему, о которой нельзя забывать.
Он призвал помнить об опыте и выводах, полученных в ходе комплексной работы по противодействию распространению COVID-19. Также он предложил рассмотреть возможность создания надежной системы защиты от новых вирусов.
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