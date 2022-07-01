Онищенко заявил, что рано праздновать победу над COVID-19

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Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил, что еще рано праздновать победу над коронавирусом. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По мнению эксперта, сейчас не стоит отменять все ограничения, введенные в период серьезного обострения инфекции.

"Юго-Восточная Азия сейчас "горит", Южная Корея, островной Китай, Тайвань особенно – там очень серьезная вспышка", – рассказал он.

Онищенко сделал акцент на том, что необходимо продолжать проводить мониторинг за циркуляцией вируса COVID-19.

Однако он отметил, что есть меры, от которых можно было отказаться еще полгода назад, например запрет на работу общепита ночью.

В пятницу, 1 июля, стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему представляет собой серьезную проблему, о которой нельзя забывать.

Он призвал помнить об опыте и выводах, полученных в ходе комплексной работы по противодействию распространению COVID-19. Также он предложил рассмотреть возможность создания надежной системы защиты от новых вирусов.