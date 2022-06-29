Заболеваемость COVID-19 растет в 110 странах мира – глава ВОЗ

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в 110 странах мира.
"Под воздействием распространения BA.4 и BA.5 число случаев растет в 110 государствах", – приводит его слова ТАСС.
Он также сообщил об увеличении на 20% заболеваемости коронавирусом в мире, смертность выросла в 3 из 6 регионов ВОЗ, при этом общее количество летальных исходов находится на стабильном уровне.
По словам Гебрейесуса, снижение тестирования на наличие инфекции усложняет отслеживание варианта "Омикрон", а также анализ возникающих штаммов.
Необходимо вакцинировать 100% работников здравоохранения и пожилых людей в мире, а также увеличить коллективный иммунитет до 70%, подчеркнул глава организации.
Он также отметил важность финансирования разработки вакцин второго поколения, тестов и лечения. По его мнению, нужно создать вакцину, которая была бы эффективна против всех существующих вариантов коронавирусной инфекции, а также против тех, которые могут появиться в будущем.
Гебрейесус добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась.
Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что вакцина против коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 2021 году.
Отмечается, что проводился анализ эпидемиологической ситуации в 185 странах.
Авторы исследования обращают внимание на то, что выполнение цели Всемирной организации здравоохранения по достижению 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще 600 тысяч жизней.
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