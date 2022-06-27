"Это наш город": в столице открыли новые кассы для покупки билетов на речные трамвайчики

В Москве открыли новые кассы для покупки билетов на речные трамвайчики. Несколько из них уже работают на причале "Китай-город", он уже "Устьинский", а также у станции метро "Киевская". Увеличилось и количество речных маршрутов – всего из будет восемь. У каждого есть свой цвет и номер.

К открытию водных маршрутов в столице запустили сайте "Суда сюда!". Через него можно билеты на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики.