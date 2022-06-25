Ограничения на вход и выход могут ввести на станциях метро у "Лужников" 25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жителей столицы предупредили о возможных ограничениях входа и выхода на станциях Московского метрополитена в районе спорткомплекса "Лужники" в субботу, 25 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сегодня с 10:00 до 23:00 на территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдет День московского спорта. Будьте внимательны: по требованию полиции на ближайших к месту проведения мероприятия станциях мосметро возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – рассказали в ведомстве.

Пассажиров попросили заранее купить билет для обратной поездки. Кроме того, в департаменте транспорта напомнили о возможности оплаты проезда банковской картой, но только на турникетах, отмеченных соответствующим стикером.

Ранее сообщалось, что в связи с праздничными мероприятиями для выпускников на нескольких улицах в центре Москвы 25 и 26 июня ограничат движение транспорта. Водителей призвали заранее планировать маршруты.