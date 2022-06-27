Жители Краснодара пожаловались на последствия затопления из-за проливных дождей. За сутки в городе выпало свыше 100 миллиметров осадков. По словам сотрудников одного из салонов, они вызывали городские службы, но к ним никто и не приехал.

Краснодарцы также сообщили, что последствия затопления в городе не устранены. Они предположили, что вода не стала уходить из-за проблем с ливневкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.