Длинная очередь выстроилась на старт распродажи в IKEA в Химках

В IKEA стартовала распродажа для сотрудников. На кадрах видно, какая очередь стоит у магазина в Химках. Это только те, кто работает в компании.

Покупатели приобрести что-то смогут только с 1 июля и только онлайн. Сотрудники же закупаются в торговом зале. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.