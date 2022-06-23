Ввезенные по параллельному импорту товары начали продаваться на Ozon

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Компания Ozon начала реализацию ввезенных в рамках параллельного импорта товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта", – отметили в ретейлере.

В "Яндекс.Маркете" ТАСС заявили о работе над расширением поставок с помощью прямого импорта. Как отметили в пресс-службе компании, ассортимент товаров для прямого импорта гораздо шире, чем для параллельного.

Развитие международной сети бизнес-партнерств позволяет "Яндекс.Маркету" балансировать поставки.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon готовы работать с товарами параллельного импорта. В Wildberries отметили, что эта мера позволит оказать поддержку потребителям и предпринимателям.

Онлайн-ретейлер Ozon подчеркнул, что легализация параллельного импорта даст возможность расширить ассортимент товаров в стране и окажет позитивное влияние на стабилизацию цен. В компании отметили важность обеспечения покупателей качественными товарами.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

