Уровень воды в реках Крыма может подняться до двух метров из-за дождей. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

На полуострове продолжит действовать штормовое предупреждение из-за угрозы схода селей. Регион начало заливать в воскресенье, 26 июня. В некоторых районах выпало до месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.