В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

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Сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции продолжат выдавать гражданам. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Здесь никаких изменений нет", – уточнил он.

1 июля стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Постановление о снятии ограничений вступает в силу 2 июля.

По данным ведомства, недельный показатель с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекают 93% случаев. Эксперты отметили, что значительный рост числа заражений "Омикроном" летом маловероятен.

В России за последние сутки госпитализировали 1 148 человек с коронавирусом. Всего в стране выявлены 3 155 новых случаев инфекции. От последствий заболевания скончались 53 пациента.

