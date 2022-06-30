Свыше 42 тыс телемедицинских консультаций провели для посетителей "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В этом году для посетителей павильонов "Здоровая Москва" специалисты провели более 42 тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

"С горожанами, у которых в ходе чекапа в павильонах "Здоровая Москва" выявляют отклонения, связываются специалисты московского телемедицинского центра и информируют о возможных проблемах со здоровьем. Телемедицинский центр работает круглосуточно, и с каждым пациентом связываются не один раз – с пациентами связывают как врачи, так и сотрудники технической службы", – приводятся в сообщении слова руководителя телемедицинского центра Депздрава Мариам Пахуридзе.

Жители столицы могут проверить свое здоровье в павильонах без предварительной записи. Расширенная программа включает в себя свыше 11 исследований. Горожане, переболевшие коронавирусом, могут также пройти дополнительные исследования.

Более 11 из них входят в расширенную программу, которая направлена на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы и других. При этом перенесшие коронавирус имеют возможность пройти ряд дополнительных исследований. Пациенты с выявленными отклонениями направляются в медучреждения.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек. Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

