Российские ученые разработали препарат от COVID-19 на основе антител

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские ученые разработали генетическую технологию воссоздания антител к штаммам коронавируса и создали на ее основе препарат от COVID-19. Доклинические испытания начнутся уже в текущем году, рассказал в беседе с ТАСС старший научный сотрудник лаборатории инженерии антител ИМКБ СО РАН Сергей Гусельников.
"В этом году мы получим несколько лидирующих продуцентов, наработаем антитела и передадим их в Институт гриппа в Санкт-Петербург для проведения доклинических испытаний. В этом году доклинические испытания начнутся, в следующем – завершатся", – сказал он.
По его словам, полученная технология позволяет оперативно воспроизводить антитела к различным патогенам, имея лишь информацию об иммунном ответе переболевшего или вакцинированного человека. Пока этот способ применяется только для создания лекарств от штаммов SARS-CoV-2, однако позже его можно будет использовать и в случае с другими вирусами.
К настоящему времени специалисты смогли получить антитела ко всем известным штаммам коронавируса. Теперь же они работают над созданием универсальных антител, одинаково эффективных против всех вариантов патогена. По словам Гусельникова, препарат на основе таких антител сможет как облегчать течение болезни, так и предотвращать заражение.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство случаев COVID-19 в РФ приходится на подвид BA.2 "Омикрон"-штамма. Это порядка 89,11%. Между тем на линии BA.4 и BA.5 приходится 3,69% случаев коронавирусной инфекции, на BA.1 – 5,9%, на штамм "Дельта" – 1,3%.
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