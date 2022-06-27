"Это наш город": парк "Покровское-Стрешнево" продолжили благоустраивать

В парке "Покровское-Стрешнево" продолжается благоустройство. В центральной части сохранят естественную заповедную зону, при этом отремонтировав всю необходимую инфраструктуру. Еще в парке появится эколого-просветительская природная территория. Там будет экотропа и смотровая площадка.

В парке также будут зоны для отдыха и занятий спортом. Закончить работы планируют ко Дню города.